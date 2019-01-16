Спасательная операция в Малаге: в колодце найдено ДНК пропавшего мальчика

Тоталан, Испания, , 13:26 — REGNUM В колодце в испанском городке Тоталан (провинция Малага) обнаружены биологические следы, ДНК которых совпадает с ДНК членов семьи пропавшего мальчика. Об этом официально сообщил делегат правительства Андалусии Альфонсо Родригес Гомес де Селис, пишет газета ABC.

» (…) в туннеле были обнаружены волосы. А тестирование ДНК, проведенное Гражданской гвардией, подтверждает, что они принадлежат этому ребенку. Это дает нам определенную уверенность в том, что ребенок находится там, в этом колодце», — сказал он.

Операция по спасению двухлетнего мальчика ведется третьи сутки. Мальчик провалился в узкий колодец глубиной 107 метров и диаметром всего 25 см днем 13 января. В полдень 15 января глава Гражданской гвардии Испании Феликс Асон заявил, что поставленная задача — спасти ребенка в течение 48 часов.

В настоящее время инженеры планируют пробурить скважину под углом, чтобы обеспечить доступ ко дну колодца.

Как сообщало ИА REGNUM, обследование 80 м узкого колодца при помощи робототехники не помогло найти мальчика. Ниже спустить технику не удалось.

К масштабной операции с привлечением иностранных специалистов приковано внимание всех испанских средств массовой информации.

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