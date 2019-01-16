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Полиция Пакистана разогнала 20 тысяч кандидатов на работу в больнице

Происшествия

Руководство больницы не ожидало такого наплыва желающих

Карачи, Пакистан, 16 января 2019, 14:27 — REGNUM  Во дворе Государственной больницы города Карачи (пакистанская провинция Синд) собралась 20-тысячная толпа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, руководство больницы объявило об открытии 300 вакансий разного уровня для желающих. Ожидалось, что на собеседование придёт не более 1,5 тысяч человек, поэтому, когда во дворе больницы собралась 20-тысячная толпа, дирекция оказалась бессильна.

В ходе начавшихся беспорядков часть желающих попыталась пробиться к заветной работе силой, и полиции пришлось применить дубинки. В результате, толпа была разогнана, а вместо отбора кандидатов на работу больнице пришлось заняться ранеными.

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Зарубежная хроника
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