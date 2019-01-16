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На Урале следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка

Происшествия

По итогам проверки будет принято процессуальное решение

На Урале следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка
Злая собака

Среднеуральск, Свердловская область, 16 января 2019, 13:06 — REGNUM  В Свердловской области следователи начали доследственную проверку по факту нападения собаки на двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 января в Среднеуральске в то время, когда девочка гуляла вместе со своей матерью на улице. Выскочившая собака набросилась на ребенка и укусила его. В результате девочку госпитализировали в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

Сейчас следователям предстоит выяснить, является ли собака бесхозяйной или у животного все же есть хозяин. Также проводится судебно-медицинское освидетельствование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный случай прошел весной 2018 года в Нижнем Тагиле, где стая бездомных собак набросилась на мать, ее четырехлетнего ребенка и их домашнего питомца.

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