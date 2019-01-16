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В Турции изъято 133 кг героина

Происшествия

Задержан один подозреваемый

Анкара, 16 января 2019, 13:15 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции изъяли 133 кг героина во время спецоперации, которая проходила на востоке страны, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

В провинции Ван был остановлен грузовик с прицепом, где благодаря кинологам были обнаружены 259 упаковок с наркотическими веществами. Водитель транспортного средства арестован.

Напомним, в Турции существуют серьезные проблемы с распространением наркотических веществ. Правоохранительные органы регулярно изымают запрещенные препараты, поставляемые через границу.

Так, 6 декабря 2018 года была конфискована крупнейшая в истории страны партия героина, составлявшая 1 тыс. 270 кг.

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