В Чувашии осуждён глава таджикского культурного центра

Чебоксары, , 12:56 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор руководителю Таджикского культурного центра, которого обвиняли в мошенничестве — в покровительстве за деньги. Как сообщили ИА REGNUM в УФСБ по республике, злоумышленнику назначено реальное лишение свободы.

Следствием и Ленинским районным судом Чебоксар установлено, что мужчина ввёл в заблуждение гражданина РФ о наличии возможности прекращения последнего уголовного преследования (по факту гибели человека в ДТП) «путем задействования своих высокопоставленных связей среди сотрудников правоохранительных органов», говорится в сообщении. По данным следствия, было похищено 300 тыс. рублей.

«В рамках второго эпизода установлено, что злоумышленник ввёл в заблуждение уроженца Таджикистана, пообещав ему решить вопрос с восстановлением в местном вузе, из которого тот был ранее отчислен. Для этого взял у потерпевшего 150 тыс. рублей», — отмечается в релизе.

Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ с поличным в момент получения денежной суммы.

Руководитель чебоксарской общественной организации «Таджикский национальный культурный центр» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебный приговор вступил в законную силу.

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