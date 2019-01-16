Из галереи в Новой Зеландии похищен гном стоимостью 55 000 долларов

Веллингтон, , 13:35 — REGNUM Гном стоимостью 55 000 долларов был украден из Гоу-Лэнгсфордской галереи в Новой Зеландии на Рождество. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство RNZ. Однако спустя две недели хозяин одного местного магазина позвонил директору галереи и сообщил о том, что обнаружил статую гнома прямо на входе. Более того, к экспонату была прикреплена записка: «просьба вернуть в Гоу-Лэнгсфордскую галерею». Полиция незамедлительно начала расследование кражи. Следователи просматривают камеры видеонаблюдения для установления личности преступников, уже известно, что их было трое. Преступникам понадобилось больше часа, чтобы снять гнома со своего постамента. Стоимость статуи в 55 000 долларов обусловлена тем, что гном сделан полностью из бронзы, а автором данный работы является известный новозеландский художник Грегор Крегар.