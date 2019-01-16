Число дел о коррупции в Чувашии за год выросло на 43%

Чебоксары, , 12:46 — REGNUM В Чувашии возросло число дел коррупционной направленности. В 2018 году возбуждено 200 дел, что почти на 43% больше уровня 2017 года. Силовики ссылаются на то, что в прошлом году «работа всех правоохранительных органов по противодействию коррупции велась значительно эффективнее, чем в 2017 году». Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В 2018 году следователями ведомства возбуждено более 200 уголовных дел о коррупции (в 2017 году — 140). Из них более половины (110 дел) — о взяточничестве или даче взятки. Более 30 дел возбуждено по фактам присвоения или растраты с использованием служебного положения, 19 уголовных дел касались совершения служебного подлога, 16 дел — в связи с мошенничеством с использованием служебного положения, 15 дел — по факту злоупотребления или превышения должностных полномочий.

В суды направлено более 80 уголовных дел (в 2017 году — 50), по которым собраны доказательства совершения более 200 преступлений коррупционной направленности (в 2017 году — более 100). Обвинение по указанным уголовным делам предъявлено 88 лицам (в 2017 году — 56). Расследование остальных уголовных дел продолжается.

За совершение коррупционных преступлений по уголовным делам, направленным в суд в 2018 году, на скамье подсудимых оказались шесть глав муниципальных образований и два депутатов представительных органов местного самоуправления. Им инкриминировано совершение 10 эпизодов таких противоправных действий. Что касается коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, то в 2018 году перед судом предстали восемь лиц.

Установленный следователями СУ СКР по Чувашии ущерб от коррупции по уголовным делам, направленным в суд в 2018 году, оценивается на 44 млн рублей, из них возмещено около 7,5 млн рублей. Кроме того, наложен арест на имущество злоумышленников на общую сумму 86 млн рублей.

Напомним, в прошлом году ушло в суд уголовное дело в отношении экс-главы Чебоксар, которую обвиняют в причинении ущерба страховой компании «Чувашия-Мед» на сумму свыше 20 млн рублей. Также в суде находится на рассмотрении уголовное дело в отношении бывшего директора гимназии №4 города Чебоксары. Следствие считает, что в 2017 году она получала взятки на общую сумму более 400 тысяч рублей за прием детей на обучение в гимназию. К реальному лишению свободы за вмешательство в деятельность подведомственных учреждений приговорен глава администрации Цивильского района. На скамье подсудимых оказался гендиректор ООО «Коммунальные технологии», которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями: следствие считает, что его преступные действия привели к авариям в системе теплоснабжения и частичной утрате платежеспособности этой организации.