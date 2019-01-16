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В Харькове тяжело ранен офицер полиции

Происшествия

Руководство полиции обещает наказать виновных

В Харькове тяжело ранен офицер полиции
Скорая помощь

Харьков, Украина, 16 января 2019, 12:47 — REGNUM  В результате нападения неизвестных тяжёлые ранения получил офицер департамента уголовного розыска нацполиции Харькова, заявил первый заместитель председателя полиции Вячеслав Аброськин 16 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что на полицейского напали двое неизвестных в масках.

«Имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесёт суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет», — добавил Аброськин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове напали на одного из руководителей компании «Харьковоблэнерго». В полиции предполагают, что нападавшие могли перепутать жертву с другим человеком.

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