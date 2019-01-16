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Власти Турции арестовали более 40 человек, подозреваемых в терроризме

Происшествия

Ранее прокуратура страны выдала ордера на их арест

Анкара, 16 января 2019, 12:36 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали 42 человека, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

ФЕТО объявлена в стране террористической организацией, поэтому ее деятельность считается незаконной, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастности к которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст Турции: будем использовать все законные методы для поимки Гюлена

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Попытка военного переворота в Турции
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