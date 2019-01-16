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В Нью-Йорке мужчина с молотком ворвался в ресторан

Происшествия

В результате нападения погиб 34-летний шеф-повар

Нью-Йорк, США, 16 января 2019, 12:28 — REGNUM  Вооруженный молотком мужчина напал на работников одного из ресторанов в Нью-Йорке. Погиб один человек, сообщает телекомпания NBC.

Нападение произошло в районе Бруклин. Злоумышленник ворвался в заведение и принялся наносить людям удары. Три человека были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

Погибший — 34-летний шеф-повар ресторана. Также ранены 60-летний владелец заведения и 50-летний сотрудник, их состояние тяжелое.

Нападавший пытался скрыться, однако полиция задержала его в ряде кварталов от места трагедии. Мотив его действий пока неизвестен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Огайо шестилетний мальчик пронес в дошкольное учреждение заряженный пистолет. Полиция выясняет, как это произошло.

Читайте ранее в этом сюжете: В США ребенок пришел в дошкольное учреждение с заряженным пистолетом

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Происшествия в США
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