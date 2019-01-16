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В Сербии задержали боевика, готовившего покушение на Путина

Происшествия

В рюкзаке у мужчины находилась винтовка с оптическим прицелом

В Сербии задержали боевика, готовившего покушение на Путина
Surian Soosay
Террорист

Нови-Пазар, Сербия, 16 января 2019, 12:02 — REGNUM  Радикальный исламист задержан в сербском городе Нови-Пазар по подозрению в подготовке теракта. Местные спецслужбы и эксперты называют предполагаемой датой теракта 17 января — день визита в Белград президента России Владимира Путина, сообщает 16 января «Российская газета».

Ваххабита по имени Армин Алибашич 14 января остановили патрульные в поселке Поток близ Нови-Пазара. В рюкзаке 21-летнего мужчины находилась винтовка с оптическим прицелом. Во время обыска в жилище боевика нашли арсенал оружия и компоненты для изготовления бомбы.

Кроме того, была найдена символика группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вероятно, у боевика есть сообщники, считают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин по приглашению сербского коллеги Александра Вучича 16 января прибудет с визитом в Белград. Планируется, что стороны подпишут порядка двух десятков различных соглашений.

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