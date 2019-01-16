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В Сочи ликвидировали последствия схода лавины на трассу

Происшествия

В течение суток 16 января в регионе ожидаются сильные осадки и усиление ветра

Сочи, Краснодарский край, 16 января 2019, 11:55 — REGNUM  В Сочи спасатели ликвидировали последствия схода лавины в горах, сообщает 16 января главное управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в результате непогода погибших и пострадавших нет, на Новороссийском шоссе все работы завершены, дорожное полотно освобождено, пишет РИА Новости.

Напомним, вечером 15 января на дороге Роза-Хутор — кордон Пслух между первым и вторым тоннелями сошла лавина высотой 1,5 метра, в результате заблокированными оказались три автомобиля и 14 человек. Спасателям быстро удалось освободить людей и вывести их в Красную Поляну.

По данным МЧС, в течение суток 16 января в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усиление ветра с порывами в южной половине края до 22 м/с, в западных районах — до 25 м/с.

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Оползни, лавины, сели
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