Среда, 16 Января 2019 года
11:58:37 МСК

Сильный ветер в Дагестане оставил без света 124 населенных пункта

Происшествия

В зоне отключения оказались горные районы республики

Махачкала, 16 января 2019, 11:58 — REGNUM  Массовые отключения электроэнергии произошли в горных районах Дагестана в связи с резким усилением ветра до 20−25 м/с. В настоящее время обесточены 124 населенных пункта, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе АО «Дагестанская сетевая компания».

В зоне отключения оказались Акушинский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, Левашинский, Цумандинский и Шамильский районы Дагестана. Энергетики приступили к восстановительным работам: задействованы 36 специалистов районных электрических сетей и 20 единиц техники.

Читайте также: Более 45 тысяч человек остались без света в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2018 года сбой в работе воздушной линии электропередачи оставил без света более 45,5 тыс. жителей Дагестана. От электропитания были отключены 148 населённых пунктов в Бежтинском, Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на электросетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить