Сильный ветер в Дагестане оставил без света 124 населенных пункта

Махачкала, , 11:58 — REGNUM Массовые отключения электроэнергии произошли в горных районах Дагестана в связи с резким усилением ветра до 20−25 м/с. В настоящее время обесточены 124 населенных пункта, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе АО «Дагестанская сетевая компания».

В зоне отключения оказались Акушинский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, Левашинский, Цумандинский и Шамильский районы Дагестана. Энергетики приступили к восстановительным работам: задействованы 36 специалистов районных электрических сетей и 20 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2018 года сбой в работе воздушной линии электропередачи оставил без света более 45,5 тыс. жителей Дагестана. От электропитания были отключены 148 населённых пунктов в Бежтинском, Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах республики.