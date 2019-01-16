В Нигерии неизвестные убили 30 человек

Абуджа, , 11:44 — REGNUM В пресс-службе президента Нигерии Мухаммаду Бухари заявили, что в штате Сокото на северо-западе страны были убиты 30 мирных жителей, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

Правоохранительные органы подозревают в преступлении скотоводов, а также боевиков. Глава государства распорядился о немедленном принятии мер для обеспечения безопасности в данном регионе.

«Президент Бухари шокирован и опечален последним всплеском насилия, которое он назвал безрассудным и крайне злым», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Напомним, внутренние противоречия в Нигерии продолжаются с 2009 года, в государстве активно действует группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сражающаяся за создание страны, основанной на законах шариата.