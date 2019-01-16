В Танзании крокодил напал на рыбака — СМИ

Мусома, Танзания, , 11:40 — REGNUM Саид Хуссейн, житель деревни Касугути в области Мара, был схвачен и съеден крокодилом на озере Виктория, где он ловил рыбу, сообщает газета Nipashe.

Глава деревни Касугути Алекс Пол заявил, что происшествие произошло в субботу, 12 января.

«После того как крокодил схватил Саида, его товарищ позвал жителей деревни, когда те прибежали на помощь, они не смогли помочь Саиду, так как крокодил утащил рыбака в неизвестном направлении», — сообщил Пол.

Жители пытались найти рыбака в ночь после нападения, однако безуспешно. Останки Саида были обнаружены 14 января.

После происшествия глава деревни призвал жителей быть внимательными при ловле рыбы на озере Виктория, так как в нем много крокодилов.