В Кении ликвидировали напавших на отель террористов

Найроби, , 11:23 — REGNUM Все шесть напавших на отель в столице Кении Найроби террористы ликвидированы, сообщает местное издание The Star со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что пять террористов были ликвидированы спецназом, еще один скончался во время нападения.

Напомним, 15 января в здании гостиницы Dusit D2 в Найроби прогремело несколько взрывов, после чего боевики открыли по отелю огонь из оружия. В результате нападения погибли 15 человек, еще как минимум 30 получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя сомалийская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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