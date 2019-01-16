Среда, 16 Января 2019 года
11:23:53 МСК

В Кении ликвидировали напавших на отель террористов

Происшествия

В результате атаки погибли 15 человек

Найроби, 16 января 2019, 11:23 — REGNUM  Все шесть напавших на отель в столице Кении Найроби террористы ликвидированы, сообщает местное издание The Star со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что пять террористов были ликвидированы спецназом, еще один скончался во время нападения.

Напомним, 15 января в здании гостиницы Dusit D2 в Найроби прогремело несколько взрывов, после чего боевики открыли по отелю огонь из оружия. В результате нападения погибли 15 человек, еще как минимум 30 получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя сомалийская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Сомалийская группировка взяла ответственность за теракт в Кении

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить