Президент Кении: напавшие на гостиницу в Найроби ликвидированы

Найроби, , 11:21 — REGNUM Все четверо боевиков, совершивших 15 января нападение на гостиницу в Найроби, были ликвидированы сотрудниками сил безопасности, заявил 16 января президент Кении Ухуру Кениата, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, на данный момент число погибших достигло 14 человек, еще 700 постояльцев гостиницы были эвакуированы.

Напомним, нападение началось днем 16 января, когда на парковке гостиницы прогремел взрыв. За ним в вестибюле гостиницы взрывное действие в действие привел террорист-смертник. Ответственность за теракт на себя взяла сомалийская террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).