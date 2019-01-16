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В городе Шахты опознаны все погибшие в результате взрыва газа

Происшествия

Жертвами ЧП стали трое членов одной семьи, мать, отец и их 23-летняя дочь, а также преподаватель колледжа и мать спасенной двухлетней девочки

Шахты, Ростовская область, 16 января 2019, 11:18 — REGNUM  Все погибшие в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области граждане опознаны. Об этом сообщили 16 января в пресс-службе областной администрации.

«Пятеро погибших — один мужчина, четыре женщины, все опознаны», — цитирует слова представителя пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что жертвами ЧП стали трое членов одной семьи, мать, отец и их 23-летняя дочь, а также преподаватель колледжа и мать спасенной двухлетней девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 января в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме по улице Хабарова произошёл взрыв бытового газа. В результате оказались повреждены 16 квартир. Семерых человек удалось спасти, 140 жителей дома были эвакуированы.

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Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
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