В Винницкой области от кори скончался младенец

Винница, Украина, , 11:18 — REGNUM Первой жертвой кори в Винницкой области в 2019 году стал восьмимесячный ребёнок, сообщило 15 января местное издание «ВинницаОК».

Младенец скончался 14 января в областной детской инфекционной больнице.

Медики говорят, что в медучреждении также находится девочка с энцефалитом, вызванным корью:

«Ребенок без сознания, очень тяжелая, с двусторонней пневмонией и поражением мозга».

Местные врачи, проработавшие 35 лет, не помнят такой эпидемии:

«У нас сейчас эпидемия, которая ушла из Европейских стран, на западную Украину, а потом как это обычно происходит пришла к нам», — рассказала детский инфекционист Ирина Незгода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Украине зафиксировали более 5 тыс. новых случаев заболевания корью. Второй жертвой кори стал 49-летний житель Житомирской области.

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