Разыскиваемый в Турции член РПК добровольно сдался властям — СМИ

Анкара, , 11:14 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали высокопоставленного члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Ридвана Эртаса, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

Примечательно, что член повстанческой группировки сдался добровольно неподалеку от турецко-иракской границы, хотя за его голову была назначена крупная награда в размере $55 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении 30 лет ведет борьбу с правительством Турции за право создания собственной автономии. В ходе продолжительного противостояния погибли свыше 40 тыс. человек.

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