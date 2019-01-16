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Разыскиваемый в Турции член РПК добровольно сдался властям — СМИ

Происшествия

За его голову была назначена награда в $55 тыс

Анкара, 16 января 2019, 11:14 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали высокопоставленного члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Ридвана Эртаса, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

Примечательно, что член повстанческой группировки сдался добровольно неподалеку от турецко-иракской границы, хотя за его голову была назначена крупная награда в размере $55 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении 30 лет ведет борьбу с правительством Турции за право создания собственной автономии. В ходе продолжительного противостояния погибли свыше 40 тыс. человек.

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