Во Владивостоке скорую помощь забросали камнями

Владивосток, , 11:20 — REGNUM Автомобиль с медиками, прибывшими на экстренный вызов во Владивостоке, забросали камнями. Об этом сообщает 16 января радиостанция «Говорит Москва».

Девушка, отдыхавшая вместе с друзьями, почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую, однако мужчины стали вести себя агрессивно, когда приехали врачи. Камнями они разбили лобовое стекло машины. Медики вызвали полицию и только потом смогли осмотреть пациентку.

По факту инцидента ведется проверка.

Местные СМИ уточняют, что девушку доставили в больницу, а вот злоумышленников задержать пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения на врачей регулярно происходят в России. Так, 14 января житель Санкт-Петербурга незаконно удерживал в квартире 44-летнюю женщину, врача скорой помощи, которая прибыла на вызов к пожилой матери мужчины.

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