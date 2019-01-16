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Во Владивостоке скорую помощь забросали камнями

Происшествия

Медики вызвали полицию и только потом смогли осмотреть пациентку

Владивосток, 16 января 2019, 11:20 — REGNUM  Автомобиль с медиками, прибывшими на экстренный вызов во Владивостоке, забросали камнями. Об этом сообщает 16 января радиостанция «Говорит Москва».

Девушка, отдыхавшая вместе с друзьями, почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую, однако мужчины стали вести себя агрессивно, когда приехали врачи. Камнями они разбили лобовое стекло машины. Медики вызвали полицию и только потом смогли осмотреть пациентку.

По факту инцидента ведется проверка.

Местные СМИ уточняют, что девушку доставили в больницу, а вот злоумышленников задержать пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения на врачей регулярно происходят в России. Так, 14 января житель Санкт-Петербурга незаконно удерживал в квартире 44-летнюю женщину, врача скорой помощи, которая прибыла на вызов к пожилой матери мужчины.

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Нападения на врачей
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