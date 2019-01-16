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В Амурской области проверяют информацию о гибели собак в приюте

Происшествия

При выявлении нарушений законодательства будет принят комплекс мер, направленный на привлечение виновных лиц к ответственности

Благовещенск, 16 января 2019, 10:58 — REGNUM  В Амурской области прокуратура проверяют информацию СМИ об обнаружении многочисленных трупов в одном из приютов в селе Чигири, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Организована проверка по публикациям средств массовой информации о нарушениях законодательства при содержании животных в приюте с. Чигири», — говорится в сообщении.

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Ранее в местных СМИ сообщалось, что жители села обнаружили в приюте «Дружок» мертвых собак. Также сообщалось, что в приюте находились живые собаки, которые были худые и голодные.

При выявлении нарушений законодательства будет принят комплекс мер, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Татарии обнаружили на одной из свалок трупы убитых бездомных животных. А самый громкий скандал в этой сфере произошёл весной того же года. Зоозащитники обратили внимание на тендер, который проводил исполком Набережных Челнов. В нём не только было прописано точное число кошек и собак, подлежащих отлову, но и количество тех, что подлежит умерщвлению.

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