Ростов-на-Дону встал в пробки в час пик из-за снегопада

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Снегопад, который начался в Ростове-на-Дону утром 16 января, привёл к девятибалльным пробкам. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в час пик скорость движения транспорта на некоторых участках городских транспортных артерий не превышала 5 км/ч.

Снегопад осложнил жизнь автомобилистам, следующих по проспектам Стачки, Будённовском, Ворошиловском, Кировском, Нагибина и Шолохова. Также были сильно загружены улицы Красноармейская, Большая Садовая, Варфоломеева и Вавилова.

Стоит отметить, что региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение по налипанию снега до конца дня 16 января.

Непогода уже спровоцировала ЧП на улице Социалистической в донской столице. Рядом со зданием Ростовского государственного строительного университета упало дерево. Об этом сообщили очевидцы в соцетях. Информации о пострадавших нет.

Также в чрезвычайном ведомстве порекомендовали автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, не оставлять машины вблизи рекламных щитов и под деревьями, а также соблюдать скоростной режим.