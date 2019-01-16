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Школьник в Танзании задержан с 60 сигаретами с марихуаной

Происшествия

Школьник связан с сетью наркоторговцев

Аруша, Танзания, 16 января 2019, 10:42 — REGNUM  Школьник второго класса старшей школы Килинги в области Килиманджаро был задержан полицией, при нем было обнаружено 50 сигарет с марихуаной, сообщает газета Nipashe.

15 января информацию о задержании ученика подтвердил командующий полицией по области Килиманджаро Хамиси Исса.

Школьник был задержан у себя дома в ходе патрулирования района полицией.

Исса заявил, что задержание школьника поможет раскрытию дела о сети наркоторговцев, использующих в своих целях детей.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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