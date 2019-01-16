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В ГИБДД уточнили подробности наезда на пешеходов в Энгельсе

Происшествия

Люди находились на проезжей части

В ГИБДД уточнили подробности наезда на пешеходов в Энгельсе
Кукла на дороге ДТП

Энгельс, Саратовская область, 16 января 2019, 10:35 — REGNUM  Двое пешеходов, сбитые легковым автомобилем в городе Энгельсе, не находились на автобусной остановке. Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГИБДД по Саратовской области Елена Морозова, передает 16 января телеканал «Звезда».

Утром 16 января водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением наехал на людей. Один из пострадавших госпитализирован, второй отказался от помощи врачей.

«Люди просто вышли на проезжую часть. Это не было связано с ожиданием автобуса или с целью перехода улицы», — сказала Морозова и добавила, что подробности инцидента уточняются.

Ранее СМИ сообщили о наезде автомобиля на автобусную остановку в Энгельсе. Уточнялось, что пострадали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января у поворота на село Сабуровка в Саратовской области столкнулись четыре автомобиля. Погиб один человек, еще восемь получили травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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