Среда, 16 Января 2019 года
10:25:30 МСК

Семь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей в Токио

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Токио, 16 января 2019, 10:25 — REGNUM  В центре столицы Японии Токио автомобиль наехал на людей, в результате чего пострадали семь человек, сообщает 16 января Kyodo.

По данным издания, инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Синдзюку, за рулем автомобиля находился 79-летний мужчина. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу, несколько находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, который врезался в стену жилого дома, пострадали 11 детей .

Читайте также: В Японии автобус с детьми врезался в ограду жилого дома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить