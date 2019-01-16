Семь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей в Токио

Токио, , 10:25 — REGNUM В центре столицы Японии Токио автомобиль наехал на людей, в результате чего пострадали семь человек, сообщает 16 января Kyodo.

По данным издания, инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Синдзюку, за рулем автомобиля находился 79-летний мужчина. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу, несколько находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, который врезался в стену жилого дома, пострадали 11 детей .

Читайте также: В Японии автобус с детьми врезался в ограду жилого дома