В Москве раскрыто хищение 24 млн рублей у двух организаций

Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве полиция раскрыла мошенничество на сумму около 25 миллионов рублей, сообщил журналистам 16 января начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве задержали 45-летнюю москвичку по подозрению в мошенничестве», — заявил он.

По его словам, в полицию обратились двух организаций, занимающихся продажей дверей, с заявлениями о пропаже денежных со счетов денежных средств. Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей.

Полиция задержала подозреваемую — 45-летнюю жительницу Москвы, которая ранее работала в обеих компаниях бухгалтером. По данным правоохранительных органов, женщина делала переводы денежных средств на свои счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая заключена под стражу.