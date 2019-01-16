Среда, 16 Января 2019 года
10:03:06 МСК

В Москве раскрыто хищение 24 млн рублей у двух организаций

Происшествия

Полиция задержала подозреваемую — 45-летнюю жительницу Москвы

Москва, 16 января 2019, 10:02 — REGNUM  В Москве полиция раскрыла мошенничество на сумму около 25 миллионов рублей, сообщил журналистам 16 января начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве задержали 45-летнюю москвичку по подозрению в мошенничестве», — заявил он.

По его словам, в полицию обратились двух организаций, занимающихся продажей дверей, с заявлениями о пропаже денежных со счетов денежных средств. Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей.

Полиция задержала подозреваемую — 45-летнюю жительницу Москвы, которая ранее работала в обеих компаниях бухгалтером. По данным правоохранительных органов, женщина делала переводы денежных средств на свои счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая заключена под стражу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить