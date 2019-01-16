В Оренбужье по факту гибели грудного ребенка возбуждено уголовное дело

Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девятимесячного мальчика. Тело ребенка обнаружили без видимых признаков насильственной смерти, дело возбудили по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СК СКР по региону Анжелика Линькова.

По версии следствия, утром 14 января 2019 года в жилом доме одного из посёлков Адамовского района ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, возможно утонул в 30-литровой кастрюле с водой на кухне.

Добавим, за неделю это не первый на территории региона случай гибели детей в возрасте до одного года. 10 января в поселке Пономаревского района на улицу выбросили новорожденного младенца, который умер от переохлаждения.