В ЛНР сообщили о минировании ВСУ шлюзов Мироновского водохранилища

Луганск, , 10:05 — REGNUM Взрыв шлюзов Мироновского водохранилища в Донбассе, заминированных ВСУ, приведёт к затоплению населённых пунктов Ирмино, Калиново, Первомайск, Троицкое. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

«Это повлечёт за собой большое количество жертв среди мирного населения, экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории Республики», — отметили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

В отчёте ОБСЕ, опубликованном 15 января на официальном сайте организации, говорится, что наблюдатели специальной моиноринговой миссии (СММ) ОБСЕ также заметили на воротах шлюза Мироновского водохранилища предметы, похожие на мины.

«Наблюдатели впервые видели две квадратные деревянные коробки темно-зеленого цвета (с присоединенными проводами), прикрепленные к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища и недалеко от блокпоста Вооруженных сил Украины», — рассказали представители ОБСЕ.

В отчёте также сказано, что боевик ВСУ, сопровождавший наблюдателей, подтвердил наличие взрывоопасных предметов на шлюзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР также опасаются провокаций со стороны ВСУ во время визита в регион главы ОБСЕ Мирослава Лайчака.

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