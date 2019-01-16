Замминистра Иркутской области притворился инвалидом?

Иркутск, , 09:49 — REGNUM Любопытные подробности выяснила редакция сайта Babr24 относительно заместителя министра экономического развития Иркутской области Евгения Васиченко. В начале января 2019 года на лобовом стекле его элитного внедорожника «Land Rover» появилась наклейка «инвалид».

На подтверждающей этот факт фотографии, опубликованной сибирскими журналистами, видно, что автомобиль чиновника припаркован прямо посреди пешеходной зоны на площади Труда в Иркутске.

В попытке выяснить причину появления «инвалидности» на машине Васильченко журналисты обратились к сотрудникам иркутского минздрава и выяснили любопытную вещь: оказывается, он в самом деле, состоит на учете в иркутском психоневрологическом диспансере.

Поскольку диагноз является врачебной тайной и до конца непонятно имеется ли у цветущего на вид чиновника инвалидность, редакция babr24 задалась вопросами: может ли человек с психоневрологической инвалидностью состоять на госслужбе и иметь допуск к секретным документам и как такой инвалид мог получить права на управление транспортным средством?