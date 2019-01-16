В Испании третьи сутки пытаются спасти ребенка из колодца глубиной 110 м

Тоталан, Испания, , 09:45 — REGNUM В Испании третьи сутки продолжается масштабная операция по спасению двухлетнего ребенка, упавшего в узкую шахту колодца глубиной 110 м, пишет газета El Mundo.

Двухлетний мальчик упал в колодец на частной территории днем 13 января. Это произошло в городке Тоталан в провинции Малага. К поискам ребенка привлечены спасатели, инженеры, геологи, военные, а также зарубежные специалисты. Спасатели смогли осмотреть 80 м глубины скважины и не обнаружили ребенка.

Последняя идея инженеров — пробурить к колодцу два боковых тоннеля. К задаче привлечена шведская компания Stockholm Precision Tools. В 2010 году она помогла спасти 33 чилийских шахтера, проведших под землей 70 дней.

Министерство внутренних дел Испании заявляет, что «все средства и возможные усилия» направлены для решения этой сложнейшей операции. За судьбой мальчика следят политики всех уровней, королевский дом Испании и простые граждане.

«Я разделяю тревогу семьи двухлетнего малыша, упавшего в колодец в Тоталане. Выражаю всю мою поддержку родителям и бригадам спасателей, участвующим в операции. Будем надеяться на лучшее», — написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter 14 января.

В 1987 году мир стал свидетелем успешной операции по спасению полуторагодовалой Джессики Макклюр, провалившейся в 50-метровый колодец в Техасе. На спасение потребовалось 58 часов. Несмотря на ампутацию одной ноги и полученные шрамы, сегодня она живет нормальной семейной жизнью.