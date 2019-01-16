Житель калужского Людинова пытался за взятку вернуть изъятую красную икру

Людиново, Калужская область, , 09:31 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Людинова. Мужчина подозревается правоохранительными органами в даче взятки (ч.3 ст. 291 УК РФ), сообщил 16 января корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Юрий Лагутин.

По версии следствия, перед новогодними праздниками подозреваемый на местном рынке в Людинове осуществлял с машины торговлю консервированной красной икрой. В ходе проверки у продавца не оказалось необходимых документов, в связи с чем товар был изъят полицейскими, а мужчине грозила административная ответственность. За решение вопросов о не проведении проверки по данному факту и возврате икры торговец передал сотруднику местной полиции взятку в размере 30 тысяч рублей.

«О поступившем коррупционном предложении сотрудник полиции уведомил руководство, и передача денег происходила под оперативным контролем. В настоящее время следователи собирают доказательства по данному уголовному делу, расследование продолжается. На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде», — сказал Юрий Лагутин.

Между тем, согласно существующему законодательству мужчину грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

В управлении Роспотребнадзора по Калужской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудниками ведомства в регионе проведено проверки 53 предприятия торговли, осуществляющих реализацию икры ценных пород рыб, из них 14 объектов уличной несанкционированной торговли, шесть с лабораторными исследованиями продукции. На 23 объектах выявлены нарушения: реализация икры несоответствующей по качеству; отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность икры; несоблюдению условий хранения продукции, отсутствие медицинских осмотров. За выявленные нарушения составлены 24 протокола об административных правонарушениях. Забраковано 12 партий продукции в количестве 0,052 тонны.