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В медуниверситете Ивано-Франковска обезвредили гранату

Происшествия

Студентов и персонал предварительно эвакуировали

Ивано-Франковск, Украина, 16 января 2019, 09:31 — REGNUM  В Ивано-Франковске сотрудники правоохранительных органов нашли гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета, заявили в пресс-службе областного управления нацполиции, сказано 15 января на сайте ведомства.

Полицейские эвакуировали студентов и педагогов, после чего сапёры приняли решение ликвидировать взрывоопасный предмет на месте.

«Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года в Харькове было найдено тело мужчины с ранениями, характерными для взрыва гранаты.

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