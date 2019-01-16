В медуниверситете Ивано-Франковска обезвредили гранату

Ивано-Франковск, Украина, , 09:31 — REGNUM В Ивано-Франковске сотрудники правоохранительных органов нашли гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета, заявили в пресс-службе областного управления нацполиции, сказано 15 января на сайте ведомства.

Полицейские эвакуировали студентов и педагогов, после чего сапёры приняли решение ликвидировать взрывоопасный предмет на месте.

«Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года в Харькове было найдено тело мужчины с ранениями, характерными для взрыва гранаты.

Читайте также: При взрыве гранаты в Харькове погиб мужчина