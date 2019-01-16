Ростовские спасатели завершили поисковую операцию на месте ЧС в Шахтах

Шахты, Ростовская область, , 08:20 — REGNUM Донские спасатели завершили поисковую операцию на месте взрыва бытового газа, который произошёл в городе Шахты (Ростовская область) утром 14 января. При разборе завалов в ночь на 16 января было обнаружено тело пятой жертвы.

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На месте взрыва в Шахтах обнаружены тела двух погибших — МЧС

Напомним, что поисковая операция была осложнена угрозой обрушения здания. В результате взрыва пострадало 16 квартир, четыре из которых имеют сильные повреждения. 140 жильцов дома временный приют нашли у родных и близких, около 30 человек разместились в гостинице.

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Поисковые работы на месте ЧС в Шахтах завершатся до наступления темноты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах произошел около 6:20 14 января. В результате взрыва обрушились девятый и восьмой этажи. Из-под завалов были спасены семь человек, двое находятся в больнице — это мужчина и полуторагодовалая девочка.

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По факту шахтинской трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием будет заниматься Главное следственное управление по СКФО. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.