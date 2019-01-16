В жилых домах Москвы проверят работу газового оборудования

Москва, , 08:10 — REGNUM В Москве началась внеплановая проверка в жилых домах, где установлено газовое оборудование. В каждом административном округе для проведения проверки созданы спецкомиссии, сообщается на портале мэра столицы.

Спецкомиссии возглавят заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства. Проверки продлятся до 23 января.

Кроме того, Мосжилинспекция проведет проверку управляющих компаний. Если будут обнаружены нарушения, то работу газовой системы в домах приостановят.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа и последующего обрушения подъезда в многоэтажном доме погибли 39 человек.

Спустя две недели газ взорвался в одном из жилых домов в городе Шахты Ростовской области. Погибли два человека.

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