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В жилых домах Москвы проверят работу газового оборудования

Происшествия

Проверки продлятся до 23 января

Москва, 16 января 2019, 08:10 — REGNUM  В Москве началась внеплановая проверка в жилых домах, где установлено газовое оборудование. В каждом административном округе для проведения проверки созданы спецкомиссии, сообщается на портале мэра столицы.

Спецкомиссии возглавят заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства. Проверки продлятся до 23 января.

Кроме того, Мосжилинспекция проведет проверку управляющих компаний. Если будут обнаружены нарушения, то работу газовой системы в домах приостановят.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа и последующего обрушения подъезда в многоэтажном доме погибли 39 человек.

Спустя две недели газ взорвался в одном из жилых домов в городе Шахты Ростовской области. Погибли два человека.

Подробнее: Медведев поручил пересмотреть законодательство в сфере газоснабжения домов

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Взрывы бытового газа
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