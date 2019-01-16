Под предлогом режима ЧС: как глава муниципалитета «нагрел» бюджет Бурятии

Улан-Удэ, , 07:54 — REGNUM В администрации муниципального образования «Баргузинский район» (Бурятия) прошли обыски. Под следствие попал глава муниципалитета, который без проведения конкурсной процедуры отдал своему приятелю контракт на восстановление моста через реку Сувинка, разрушенного в декабре 2017 года. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) сообщает сегодня, 16 января республиканское СУ СКР.

В ходе разбирательств выяснилось, что вопреки действующему законодательству о контрактной системе, предусматривающей проведение торгов на право заключить соответствующий муниципальный контракт, глава муниципалитета своим постановлением 6 декабря 2017 года объявил режим «Чрезвычайная ситуация» на территории поселения вблизи разрушенного моста. Этот предлог позволил получить из резервного фонда Бурятии более 1,5 млн. рублей. Деньги пошли на заключение муниципального контракта на проведение аварийно-восстановительных работ напрямую с нужным предпринимателем. И это при том, что подрядчик не обладал надлежащей квалификацией в области мостостроения, отмечает следствие.

Ремонтные работы предприниматель завершил в марте 2018 года. Их несоответствие условиям муниципального контракта выявила приёмочная комиссия.

«Однако глава района, используя свое положение, заставил её членов подписать все необходимые документы, а двух лиц, которые так и не согласились с его требованиями, исключил из комиссии. После этого на счета предпринимателя были перечислены обусловленные контрактом денежные средства в размере почти 1,5 млн. рублей», — пояснили следователи.

По их данным, в дальнейшем удалось установить также, что работы и материалы, использовавшиеся для ремонта моста, были удешевлены подрядчиком почти на 700 тыс. рублей и фактическая их стоимость составляла около 800 тыс. рублей.

«К примеру, контракт предусматривал устройство настила моста из бруса, а в действительности он был сделан из досок, что грозит обрушением конструкции при прохождении тяжелых транспортных средств. Есть и другие несоответствия», — заявили в республиканском СКР.

Известно, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных в следственное управление прокурором Баргузинского района.