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ЛНР: ВСУ за сутки трижды нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Обошлось без жертв

ЛНР: ВСУ за сутки трижды нарушили режим прекращения огня
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдат ВСУ

Луганск, 16 января 2019, 07:48 — REGNUM  За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР, обстреляв населённые пункты Донецкий, Желобок и Калиновка, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 16 января официальный сайт оборонного ведомства.

Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, которые находятся в районе указанных населённых пунктов.

В направлении Донецкого было выпущено две мины калибра 82 мм, применялся гранатомёт СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В направлении Желобка ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

Калиновку обстреляли из гранатомётов АГС, РПГ и СПГ.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Напомним, сутками ранее ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня.

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Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года вступило в силу «новогоднее» перемирие в Донбассе, о котором договорились участники Трёхсторонней контактной группы в Минске, однако ВСУ его тут же нарушили, как и все предыдущие перемирия.

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Война в Донбассе
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