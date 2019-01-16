На Сахалине отменили междугородние автобусы из-за циклона

Южно-Сахалинск, , 05:46 — REGNUM В связи с циклоном на Сахалине было приостановлено движение междугородних автобусов, сообщает пресс-служба МЧС Сахалинской области.

Сообщается, что автобусное сообщение было остановлено по маршрутам «Южно-Сахалинск — Холмск», «Южно-Сахалинск — Невельск», «Южно-Сахалинск — Углегорск — Шахтерск», «Холмск — Чехов», а также в обратном направлении. Областное МЧС также рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по этим маршрутам до улучшения погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января было приостановлено паромное сообщение Сахалина с материком по причине циклона в Татарском проливе. На время циклона паромы останутся на рейде порта Ванино в Хабаровском крае. Паромное сообщение снова откроется не ранее 17 января.

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