Среда, 16 Января 2019 года
05:46:26 МСК

На Сахалине отменили междугородние автобусы из-за циклона

Происшествия

Автомобилистам также стоит воздержаться от междугородних поездок

Южно-Сахалинск, 16 января 2019, 05:46 — REGNUM  В связи с циклоном на Сахалине было приостановлено движение междугородних автобусов, сообщает пресс-служба МЧС Сахалинской области.

Сообщается, что автобусное сообщение было остановлено по маршрутам «Южно-Сахалинск — Холмск», «Южно-Сахалинск — Невельск», «Южно-Сахалинск — Углегорск — Шахтерск», «Холмск — Чехов», а также в обратном направлении. Областное МЧС также рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по этим маршрутам до улучшения погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января было приостановлено паромное сообщение Сахалина с материком по причине циклона в Татарском проливе. На время циклона паромы останутся на рейде порта Ванино в Хабаровском крае. Паромное сообщение снова откроется не ранее 17 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Паромное сообщение с Сахалином закрыли из-за непогоды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить