Среда, 16 Января 2019 года
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Три человека погибли в результате ДТП в Чечне

Происшествия

Еще один человек получил травмы

Грозный, 16 января 2019, 05:05 — REGNUM  В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком «Газель» погибли три человека, сообщает управление ГИБДД Чечни.

Сообщается, что автомобили столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» в Грозненском районе республики в районе села Чечен-Аул. В результате столкновения трое мужчин, находившихся в салоне легкового автомобиля, погибли.

Пассажир «Газели» получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Воронежской области автомобиль Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии все машины загорелись. В итоге погибли восемь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте подробнее: После массового ДТП в Воронежской области возбуждено уголовное дело

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Дорожно-транспортные происшествия
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