Водитель иномарки сбил насмерть женщину на юге Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 03:52 — REGNUM Автомобиль Mercedes наехал на женщину на Софийской улице Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГИБДД Ленобласти.

Сообщается, что водитель иномарки совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января на юге Москвы автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Шипиловская. Водитель легкового автомобиля сбил женщину и двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии пострадавшие были госпитализированы с легкими травмами.

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