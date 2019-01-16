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Водитель иномарки сбил насмерть женщину на юге Санкт-Петербурга

Происшествия

От полученных травм женщина скончалась на месте

Санкт-Петербург, 16 января 2019, 03:52 — REGNUM  Автомобиль Mercedes наехал на женщину на Софийской улице Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГИБДД Ленобласти.

Сообщается, что водитель иномарки совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января на юге Москвы автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Шипиловская. Водитель легкового автомобиля сбил женщину и двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии пострадавшие были госпитализированы с легкими травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе

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Дорожно-транспортные происшествия
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