Два автомобиля провалились под землю в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 03:48 — REGNUM Два автомобиля провалились в промоину, возникшую после прорыва теплотрассы в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

На опубликованных телеканалом видеокадрах можно увидеть два автомобиля, которые оказались в промоине. Как сообщили в компании «Теплосети Санкт-Петербурга», прорыв теплотрассы случился во дворе дома № 4 на улице Орджоникидзе.

Из-за аварии два многоквартирных дома остались без теплоснабжения. Представители компании подчеркнули, что возместят ущерб пострадавшим автомобилистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2018 года в Киеве в яму с кипятком провалился автомобиль. Яма образовалась в результате прорыва теплосети на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского. Владелец легкового автомобиля заявил, что во время движения его транспортное средство ушло под землю.

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