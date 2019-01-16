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В Испании ребенок провалился в стометровую скважину

Происшествия

Спасатели не могут спуститься к нему из-за узкого диаметра скважины

Мадрид, 16 января 2019, 03:28 — REGNUM  Двухлетний ребенок упал в скважину глубиной 100 метров в испанском Таталане и застрял там, сообщает газета El Pais.

Сообщается, что ребенок играл на улице, а затем куда-то пропал. Родители малыша предполагают, что он мог провалиться в скважину. Как отмечает газета, спасательные работы затруднены из-за узкого диаметра колодца, который составляет 25 сантиметров. Из-за этого взрослый человек не может спуститься в скважину.

По данным агентства Associated Press, спасателям удалось опустить камеру на дно колодца. Там был обнаружен пакет с конфетами, который был у ребенка в руках. В настоящее время спасатели пытаются удалить камни и грунт, чтобы добраться до места, где, по их предположениям, может находиться малыш.

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