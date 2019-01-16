Обезьяна покусала женщину в торговом центре Реутова

Реутов, Московская область, , 02:53 — REGNUM Обезьяна покусала женщину в контактном зоопарке в торгово-развлекательном центре подмосковного Реутова, сообщает агентство «Москва».

Сообщается, что инцидент произошел в ТРЦ «Реутов парк», в контактном зоопарке «Зоополис». Женщина в результате нападения животного получила несколько легких укусов, ей потребовалась помощь врача. Отмечается, что женщина не обращалась в полицию с заявлением. По ее словам, претензий к контактному зоопарку она не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в Челябинске полиция инициировала проверку после появления в СМИ видео, где похожее на волка животное оттаскивают от ребенка в парке имени Гагарина. Владелец животного заявлял, что ребенок и питомец просто играли. На видеокадрах отчетливо видно, что ребенок лежит на снегу, а волк держит его за ногу.