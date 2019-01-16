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Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве

Происшествия

На момент обнаружения Ефимов был мертв уже около двух дней

Москва, 16 января 2019, 02:26 — REGNUM  Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».

Сообщается, что тело погибшего было обнаружено под снегом в лесополосе в районе 21 км Киевского шоссе. Личность пострадавшего была установлена по военному билету. Отмечается, что на момент обнаружения Ефимов был мертв уже около двух дней. На теле отсутствуют явные следы насилия. В настоящее время причину смерти устанавливают сотрудники судмедэкспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Омске в одной из квартир было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данным правоохранительных органов, к убийству может быть причастен 63-летний знакомый погибшего. Он заявлял следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне.

Читайте ранее в этом сюжете: «Труп подбросили инопланетяне»: пожилой омич об убийстве знакомого

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