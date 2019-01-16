В автосервисе в Санкт-Петербурге произошел пожар

Санкт-Петербург, , 02:23 — REGNUM В здании автосервиса на Екатерининском проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Северной столицы.

Сообщается, что пожар произошел на первом этаже здания. Огнем охвачена площадь в 100 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены пять единиц техники и 25 спасателей.

Пожар был ликвидирован к 20:15 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в производственном здании в Нижнем Новгороде произошел масштабный пожар: площадь возгорания составила 3600 квадратных метров.

В результате пожара обрушилось 500 квадратных метров кровли здания. Пожар был ликвидирован при участии 159 человек личного состава и 39 единиц техники. Пострадавших не было.

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