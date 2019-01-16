После массового ДТП в Воронежской области возбуждено уголовное дело

Воронеж, , 00:52 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после массового ДТП в Воронежской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Глава пресс-службы областного управления МВД Наталья Куликова отметила, что по делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

«Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства», — добавила она.

Напомним, дорожная авария в Нижнедевицком районе (Воронежская область), в результате которой погибли восемь человек, произошла в 15:10 мск 15 января на 166 км автодороги Р-298 «Курск — Борисоглебск».

Причина ДТП — выезд на полосу встречного движения водителя автомобиля Lexus LX570 из Белгородской области, в результате которого машина столкнулась с ехавшей навстречу KIA Rio и с Toyota Land Cruiser.

После столкновения иномарки вспыхнули. Погибли водитель Lexus, его пассажир, водитель автомобиля KIA, водитель Toyota и его пассажиры. Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из погибших — управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: директор ОЭМК с водителем погибли в ДТП в Воронежской области