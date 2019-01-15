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В Москве автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе

Происшествия

Трое пострадавших доставлены в больницу

Москва, 15 января 2019, 22:58 — REGNUM  Автомобиль сбил трёх человек на пешеходном переходе вечером 15 января на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Шипиловская. Водитель, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с детьми, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сообщается, что все пострадавшие были с лёгкими травмами доставлены в медучреждение.

Водитель на месте ДТП дождался прибытия сотрудников полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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