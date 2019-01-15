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В здании телеканала «Звезда» произошло возгорание

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

В здании телеканала «Звезда» произошло возгорание
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарники

Москва, 15 января 2019, 21:59 — REGNUM  В здании телеканала «Звезда» на проспекте Мира в Москве вечером 15 января произошло возгорание. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: проспект Мира, дом 126, произошло возгорание площадью три квадратных метра в одном из кабинетов, в котором располагается телеканал «Звезда», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что к настоящему времени возгорание ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал.

На сайте телеканала «Звезда» информации о произошедшем не приводится.

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