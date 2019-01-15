Украинские СМИ: Американский беспилотник провел разведку в Донбассе

Киев, , 21:11 — REGNUM Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) провел разведку вдоль линии фронта в Донбассе, сообщает 15 января УНИАН.

Согласно сообщению, ВВС США использовали беспилотник RQ-4B Global Hawk, запустив его с военной базы Сигонелла в Италии. Помимо Донбасса БПЛА также облетел российский Крым.

Напомним, Минскими соглашениями запрещено использование беспилотных летательных аппаратов на линии разграничения в Донбассе. Тем не менее, Украина игнорирует достигнутые ранее соглашения: ВСУ используют БПЛА для нанесения ударов по войскам ДНР и ЛНР, а также пользуются военными возможностями своих «партнеров».