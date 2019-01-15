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Непогода помешала главам МИД пяти стран посетить Мариуполь

Происшествия

До города не добрались министры иностранных дел Украины, Литвы, Эстонии, Латвии и Польши

Днепропетровск, Украина, 15 января 2019, 21:11 — REGNUM  Из-за непогоды главы МИД Украины, Литвы, Эстонии, Латвии и Польши не смогли 15 января попасть в Мариуполь, сообщает УНИАН.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, все пятеро политиков планировали посетить мариупольский порт, однако из-за тумана и отсутствия видимости они вернулись в Днепропетровск.

Тем не менее, подчеркнул Климкин, политики не сдаются и намерены предпринять вторую попытку добраться до Мариуполя.

Напомним, прибалтийский страны и Польша активно поддерживают русофобскую позицию Украины как информационно, так и материально, предоставляя финансирование Киеву.

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